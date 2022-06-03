Токаев встретился с генеральным секретарем ШОС

Касым-Жомарт Токаев и Чжан Мин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, который прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение региональной безопасности, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Также были затронуты ключевые аспекты деятельности Организации в условиях современной геополитической ситуации.

Приветствуя Чжан Мина, Касым-Жомарт Токаев отметил, что генеральный секретарь ШОС вступил в должность на фоне сложной геополитической ситуации, в этих условиях Организация должна играть особую роль.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с генсекретарем ШОС. Фото: Акорда

"Казахстан является активным участником нашей Организации. Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, я заявил о том, что эта Организация является наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене", – сказал глава нашего государства.

Президент также акцентировал внимание на уникальности повестки дня ШОС, которая затрагивают широкий спектр проблем.

"Показательно, что Шанхайская организация сотрудничества не является конфронтационной по своей сути, она настроена на конструктив, на развитие сотрудничества между государствами-участниками. Эта Организация также нацелена на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и далее будет активно участвовать в работе ШОС и вносить свой посильный вклад в укрепление ее потенциала", – подчеркнул лидер Казахстана.

Глава государства поблагодарил генерального секретаря ШОС за формирование миссии наблюдателей на предстоящий в нашей стране общенациональный референдум.

В свою очередь Чжан Мин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за доверие и поддержку при принятии решения совместно с другими лидерами ШОС о его назначении на пост генерального секретаря Организации. Он заверил президента в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления потенциала Организации и сотрудничества с государствами-членами.

Дипломат высоко оценил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и проводимые под руководством президента масштабные реформы. Чжан Мин подчеркнул значительный вклад и активное участие нашей страны в развитии потенциала Организации.

Во время беседы генеральный секретарь ШОС также проинформировал президента о подготовке к очередному заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое планируется провести в сентябре в Самарканде.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972447-tokaev-vstretilsya-s-generalnym-sekretarem-shos/