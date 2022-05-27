Токаев пообщался с представителями казахской диаспоры в Бишкеке (видео)

Токаев на встрече с представителями казахской диаспоры в Бишкеке. Кадр из видео: t.me/ptrkkz

Вчера, 26 мая, во время своего визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев пообщался с представителями местной казахской диаспоры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Телерадиокомплекса президента РК.

"На церемонии открытия памятника Абаю в Бишкеке Касым-Жомарт Токаев побеседовал с интеллигенцией двух стран и представителями местной казахской диаспоры", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника Абаю Кунанбаеву на центральной аллее Театрального сквера в кыргызской столице.

26 мая Токаев находился в Кыргызстане с официальным визитом по приглашению своего коллеги Садыра Жапарова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971311-tokaev-poobschalsya-s-predstavitelyami-kazahskoy-diaspory-v-bishkeke-video/