Официальный визит Токаева в Кыргызстан завершился (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Президент Садыр Жапаров проводил Касым-Жомарта Токаева по окончании его официального визита в Кыргызстан, передает официальный Telegram-канал "Борт №1".

"Официальный визит президента Казахстана в Кыргызстан завершился. В аэропорту Касым-Жомарта Токаева проводил Садыр Жапаров", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился в Кыргызстане с официальным визитом по приглашению своего коллеги Садыра Жапарова.

Во время визита президенты двух государств провели переговоры в узком и расширенном формате главы Казахстана и Кыргызстана.

Президент Казахстана принял участие в заседании Евразийского экономического форума государств-членов ЕАЭС, где высказался о роли торговых отношений.

Кроме того, сегодня Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Абаю и посетил открытие филиала КазНУ имени Аль-Фараби в Бишкеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971226-ofitsialnyy-vizit-tokaeva-v-kyrgyzstan-zavershilsya-video/