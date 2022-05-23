Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет одним из участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"27 мая в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи", – говорится в официальном сообщении.

Также напомним, что сегодня стала известна дата официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику. Он посетит Кыргызстан по официальному приглашению президента страны Садыра Жапарова, где пройдут встречи глав государств в узком и расширенном составах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970605-tokaev-primet-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta/