Казахстан запускает авиарейсы в Грецию

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Комитет гражданской авиации и авиационные власти Греческой Республики договорились об открытии авиарейсов из Казахстана в Грецию с 1 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГА.

Указывается, что самолеты Air Astana будут летать три раза в неделю по маршруту "Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан" по понедельникам, средам и пятницам, а также по маршруту "Алматы – Ираклион – Алматы" по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне марки Airbus А-321 Neo со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.

"Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран", - отметили в Комитете гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970551-kazahstan-otkryvaet-reysy-v-gretsiyu/