Депутаты Казахстана и Кыргызстана встретились в Кордае

Встреча представителей Казахстана и Кыргызстана. Фото: kenesh.kg

Представители комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана встретились на границе в селе Кордай, где проводится совместное выездное заседание двух делегаций. Об этом сообщается на официальном сайте кыргызского парламента.

Сегодня, 13 мая, представители двух государств проводят совместное выездное заседание в селе Кордай Жамбылской области.

В заедании участвуют члены Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР и Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК.

В ходе мероприятия парламентские делегации уже посетили КПП "Ак-жол" (Кордай) и "Карасу" (Актилек), а также ознакомились с их деятельностью. На местах заслушались доклады руководителей контрольно-пропускных пунктов.

Далее парламентарии направятся в акимат Кордайского района в селе Кордай для проведения совместного заседания, в ходе которого состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов, таких как:

развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном;

решение транспортно-логистических проблем в рамках Евразийского экономического союза;

порядок осуществления контрольно-досмотровых мероприятий уполномоченными органами РК по отношению к грузам, следующим из Кыргызстана;

другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 23 апреля глава Минторговли РК Бахыт Султанов и зампредседателя кабмина КР Арзыбек Кожошев обсудили меры для решения проблемы с очередями из фур на границе двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969207-deputaty-kazahstana-i-kyrgyzstana-vstretilis-v-kordae/