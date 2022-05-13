Совершить хадж в этом году сможет лишь 3 тысячи казахстанцев

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Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы провел встречу с министром хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком ибн Фаузаном ар-Рабиа. Они обсудили вопрос организации хаджа, сообщается на .

Встреча была выездной для казахстанской стороны.

В ходе переговоров верховный муфтий передал приветствие мусульман Казахстана и поблагодарил за оказанное уважение. Наурызбай кажы Таганулы выступил с предложением создать максимально благоприятные условия для казахстанских паломников.

Стороны обговорили вопросы о наличии доступных авиаперевозок для паломников.

"Мы рады, что после двухлетнего перерыва в пандемии великий хадж возобновился. Благодарим за созданные возможности для комфортного проведения паломничества мусульманам Казахстана. Сейчас стоит задача создать необходимые условия для паломников, а также проводить двустороннюю работу в этом направлении по согласованию с возглавляемым вами министерством", - заявил Таганулы.

В свою очередь глава министерства хаджа и умры подчеркнул, что окажет максимальную поддержку казахстанским паломникам.

На просьбу Верховного муфтия о возможности снижения цен для паломников в связи с высокой стоимостью 50/50 чартерных рейсов министр Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа сказал, что это требование не только Казахстану, но и другим странам, и не разрешаются регулярные рейсы через третьи страны.

Тем не менее министр пообещал, что будут созданы благоприятные условия для переговоров по решению этого вопроса через Главное управление гражданской авиации королевства.

В ходе двусторонней встречи также было согласовано, что в этом году паломничество совершат 3 тыс. человек из Казахстана. Саудовская сторона заявила, что никто не будет допущен на территорию королевства в период паломнического сезона, кроме официально предоставленных Казахстану 3 тыс. паломнических мест.

Напомним, в апреле сообщалось, что правительство Саудовской Аравии приняло решение увеличить лимит паломников до миллиона человек. В этом году участие в хадже смогут принять и иностранцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969126-skolko-kazahstantsev-smozhet-sovershit-hadzh-v-etom-godu-rasskazali-v-dumk/