Число авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится вдвое

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С 13 мая количество пассажирских авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится вдвое. Авиационные власти двух стран в текущем месяце проведут переговоры по вопросам дальнейшего увеличения количества авиарейсов и расширения географии полетов, сообщается на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как отметили в ведомстве, об этом в ходе прошедшей в Анкаре встречи президентов Казахстана и Турции в расширенном формате сказал глава министерства Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в настоящее время на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении регулярные рейсы между странами выполняются с частотой 61 пассажирский рейс в неделю.

Авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT выполняют 37 рейсов, турецкие Turkish Airlines и Pegasus – 24 рейса. В Стамбул, Анталью и обратно пассажиры могут летать из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента и Туркестана.

Тем не менее с 13 мая количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю - число еженедельных рейсов между странами вырастет до 124.

"Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска", - сказал Каирбек Ускенбаев.

По информации министерства, SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталью из городов Нур-Султан (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкент (2), Караганда (2), Уральск (2), Костанай (2) Актау (1), Усть-Каменогорск (1); Air Astana – 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталью (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2). Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталью из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганды (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2 рейса) и Алматы (2).

Также министр сообщил, что МИИР в начале мая было предложено организовать встречу авиационных властей двух стран для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов.

Эти переговоры должны пройти в июле в Стамбуле.

По информации ведомства, до пандемии между Казахстаном и Турцией осуществлялось 65 рейсов в неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969017-chislo-aviareysov-mezhdu-kazahstanom-i-turtsiey-uvelichitsya-vdvoe/