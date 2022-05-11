Пресс-секретарь Жапарова призвал депутатов быть осторожнее после высказываний о "водной блокаде" Казахстана

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Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев обратился к депутатам после недавних высказываний одного из народных избранников касательно "водной блокады" Казахстана.

Пресс-секретарь Жапарова заявил, что необходимо быть осторожными с критикой в адрес соседних стран, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Просим вас быть осторожными при высказывании критики в отношении соседних стран и в вопросах международных отношений. Депутат также является политическим лицом. Каждое сказанное вами слово учитывается на международной арене, возможно, последует реакция.

Сегодня мы хорошо взаимодействуем со всеми странами, в том числе и с нашими соседями. Конечно, есть определенные моменты, но в целом все неплохо. Мы решаем все вопросы путем переговоров с учетом взаимных интересов", - сказал Султанбаев.

Напомним, недавно сообщалось, что кыргызстанский депутат Айбек Алтынбеков предложил устроить Казахстану "водную блокаду", причиной для которой он назвал "экономическую блокаду", якобы введенную со стороны Казахстана. Позже заявления о "водной блокаде" Казахстана Кыргызстаном прокомментировали в Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968827-press-sekretar-zhaparova-prizval-deputatov-byt-ostorozhnee-posle-vyskazyvaniy-o-vodnoy-blokade-kazahstana/