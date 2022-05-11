Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военную технику

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов сообщил, что соглашение между правительствами двух стран было подписано в Нур-Султане 7 декабря минувшего года.

"Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана", - добавил он.

Камалетдинов отметил, что кыргызская сторона должна использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передавать его третьей стороне и не использовать против государств-участников СНГ.

Замминистра обороны выразил уверенность в том, что оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, позволит усилить возможности вооруженных сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреплению безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968745-kazahstan-bezvozmezdno-peredast-kyrgyzstanu-voennuyu-tehniku/