Токаев и Мирзиеев поговорили по телефону и поздравили друг друга с Днем Победы

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Facebook / Шавкат Мирзиёев - Shavkat Mirziyoyev

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом соседнего Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает официальный сайт Акорды.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.

Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности, предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев направил также поздравления президентам и главам правительств ряда стран по случаю Дня Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968605-tokaev-i-mirzieev-pogovorili-po-telefonu-i-pozdravili-drug-druga-s-dnem-pobedy/