Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме

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Власти Казахстана и Мальдивской Республики подписали соглашение о безвизовом режиме. Теперь граждане РК в ряде случаев смогут выезжать на Мальдивы на месяц без оформления виз. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

Как указано в сообщении МИД Казахстана, правительства обеих стран подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Это позволит гражданам РК и Мальдивской Республики въезжать и пребывать на территории друг друга на период, не превышающий 30 календарных дней.

При этом подчеркивается, что лицам, которые планируют въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, все равно будет необходимо оформление соответствующей визы.

Отмечается, что в октябре минувшего года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР-справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968594-kazahstan-i-maldivy-podpisali-soglashenie-o-bezvizovom-rezhime/