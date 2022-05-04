Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил 1 млрд долларов за январь-март 2022 года

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов переговорил по телефону с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.

Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов США, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности, запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968051-tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-prevysil-1-mlrd-dollarov-za-yanvar-mart-2022-goda/