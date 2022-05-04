США предоставили беспилотники для мониторинга границ Казахстана
Для мониторинга границ Казахстана будут применяться беспилотные летательные аппараты Raven от компании AeroVironment. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Дипломатической миссии США в Казахстане.
"Отдел военного сотрудничества в сфере безопасности Посольства США в Казахстане совместно с Пограничной службой Казахстана недавно завершил обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Raven от компании AeroVironment", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это обучение было организовано в рамках программы развития возможностей стран-партнеров Раздела 333.
"Новые операторы БПЛА будут применять предоставленные США беспилотники Raven в целях оказания помощи в мониторинге границ Казахстана. Поздравляем всех новых пилотов БПЛА", – добавили представители посольства США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968047-ssha-predostavili-bespilotniki-dlya-monitoringa-granits-kazahstana/