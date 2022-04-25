Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Французской Республики, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава нашего государства отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции.

Лидер Казахстана подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.

"В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимноудобное время", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал лидеру Франции неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу – счастья и благополучия.

Напомним, выборы президента Франции начались 10 апреля. По итогам первого тура Макрон набрал 27,84%, ее главная соперница Марин Ле Пен - 23,15%.

Окончательные результаты стали известны сегодня ночью. По итогам подсчета 100% бюллетеней, Эммануэль Макрон набрал 58,55%, Марин Ле Пен - 41,45%.

Официально об итогах голосования будет объявлено 27 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1966607-tokaev-pozdravil-makrona-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-frantsii/