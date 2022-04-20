Казахстан возобновит автобусное сообщение с Россией с 22 апреля

Иллюстративное фото: акимат Жамбылской области

С 22 апреля между российским Омском и тремя казахстанскими городами вновь начнут курсировать автобусы. Об этом сообщается на официальном портале правительства Омской области.

С 11 апреля Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.

В связи с этим с 22 апреля Омская область восстанавливает автобусное сообщение, прерванное из-за пандемии, с тремя регионами Казахстана.

Так, автобусы будут ездить из Омска в три города:

в Павлодар (автобус отправляется в 15:00, стоимость билета - 7,7 тыс. тенге);

в Кокшетау (автобус отправляется в 12:00, стоимость билета - 5,2 тыс. тенге);

в Петропавловск (автобус отправляется в 8:05, стоимость билета - 3 тыс. тенге).

Отмечается, что в Кокшетау первые автобусы направятся 23 апреля, а в Петропавловск и Павлодар - 22 апреля.

Ранее сообщалось, что между Россией и Казахстаном вновь начнут курсировать еще пять поездов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965890-kazahstan-vozobnovit-avtobusnoe-soobschenie-s-rossiey-s-22-aprelya/