Казахстан возобновит автобусное сообщение с Россией с 22 апреля
С 22 апреля между российским Омском и тремя казахстанскими городами вновь начнут курсировать автобусы. Об этом сообщается на официальном портале правительства Омской области.
С 11 апреля Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.
В связи с этим с 22 апреля Омская область восстанавливает автобусное сообщение, прерванное из-за пандемии, с тремя регионами Казахстана.
Так, автобусы будут ездить из Омска в три города:
- в Павлодар (автобус отправляется в 15:00, стоимость билета - 7,7 тыс. тенге);
- в Кокшетау (автобус отправляется в 12:00, стоимость билета - 5,2 тыс. тенге);
- в Петропавловск (автобус отправляется в 8:05, стоимость билета - 3 тыс. тенге).
Отмечается, что в Кокшетау первые автобусы направятся 23 апреля, а в Петропавловск и Павлодар - 22 апреля.
Ранее сообщалось, что между Россией и Казахстаном вновь начнут курсировать еще пять поездов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965890-kazahstan-vozobnovit-avtobusnoe-soobschenie-s-rossiey-s-22-aprelya/