Токаев принял губернатора Омской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Омской области Российской Федерации Александра Буркова, сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли.
"Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил 380 миллионов долларов. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно – это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", – сказал глава государства.
Президент назвал проживающую на омской земле казахскую диаспору важным связующим звеном и поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической родиной.
Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.
В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.
Напомним, что сегодня президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965789-tokaev-prinyal-gubernatora-omskoy-oblasti/