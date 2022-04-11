Токаев проведет переговоры с Папой Римским

Папа Римский. Фото: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет двусторонние переговоры с Папой Римским Франциском. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

Отмечается, что переговоры Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским пройдут в онлайн-формате.

Об итогах видеовстречи будет сообщаться отдельно.

Напомним, что сегодня Токаев уже принял заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, который в ходе встречи доложил президенту о реализации Программы повышения доходов населения.

Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев встречался с Папой Римским Франциском и от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева передал ему приглашение принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1964491-tokaev-provedet-peregovory-s-papoy-rimskim/