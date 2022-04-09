Посол Казахстана передал Байдену теплые пожелания от Токаева

Ержан Ашикбаев и Джо Байден. Фото: МИД РК

В понедельник, 4 апреля, посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев встретился с президентом Штатов Джо Байденом. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

"4 апреля 2022 года в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с президентом США Джозефом Байденом", – отмечается на сайте министерства.

В ходе этой беседы Ашикбаев передал теплые пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул приверженность РК продвижению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

В свою очередь, американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1964283-posol-kazahstana-peredal-baydenu-teplye-pozhelaniya-ot-tokaeva/