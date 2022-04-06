Лидеры каких стран поздравили Токаева с Рамазаном, рассказали в Акорде

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На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы от лидеров Узбекистана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств по случаю начала священного месяца Рамазан. Об этом сообщили на официальном сайте Акорды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что связывающие народы двух стран отношения прочной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в последние годы стремительно развиваются.

"Убежден, что всестороннее расширение сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном послужит не только процветанию двух соседних народов и государств, но и обеспечению мира, спокойствию и стабильности во всем нашем регионе", – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Лидера Казахстана также поздравили президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, король Марокко Мухаммед VI, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Палестины Махмуд Аббас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963771-lidery-kakih-stran-pozdravili-tokaeva-s-ramazanom-rasskazali-v-akorde/