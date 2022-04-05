Статью Токаева о реформах в Казахстане опубликовал авторитетный американский журнал

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В авторитетном американском журнале The National Interest опубликована статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана".

В статье президент Касым-Жомарт Токаев рассказывает о планах Казахстана по недопущению повторения трагических январских событий и принимаемых под его руководством мерах, направленных на продвижение демократических преобразований, реализацию масштабных политических и экономических реформ.

Также глава государства делится мнением о путях сохранения мира, открытости и процветания на Евразийском пространстве.

Президент акцентирует внимание на том, что его ключевые инициативы по реформированию и модернизации Казахстана в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых соотечественниками.

"Мы четко и ясно услышали их ожидания", – приводит цитату Касым-Жомарта Токаева официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

Реформам подвергнутся ключевые органы государственной власти – Администрация президента, парламент, местные администрации, судебная и правоохранительные системы.

Глава государства особо отмечает, что "будет обеспечена нулевая терпимость к пыткам".

В Новом Казахстане предполагается сформировать иной баланс полномочий между различными ветвями власти и государственными органами.

Фактически, как заявляет президент Токаев, "страна перейдет от "суперпрезидентской" к "нормативно-президентской" форме правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963611-statyu-tokaeva-o-reformah-v-kazahstane-opublikoval-avtoritetnyy-amerikanskiy-zhurnal/