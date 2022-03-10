Токаев поздравил нового президента Южной Кореи с избранием на пост

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо избранному президенту Республики Корея, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Республики Корея.

"Желаю успехов в вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание Вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с Вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", – говорится в поздравительном письме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Юн Сок Елю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, что Юн Сок Ель выиграл выборы президента Южной Кореи.

Ранее он занимал пост генпрокурора страны. Политикой же стал заниматься недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960123-tokaev-pozdravil-novogo-prezidenta-korei-s-izbraniem/