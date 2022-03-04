Еще один автобус с казахстанцами выехал из Украины в Катовице (видео)

Автобус. Кадр из видео: t.me/KZembassyinUKR

Сегодня, 4 марта, еще один автобус с казахстанцами выехал из Украины в Польшу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства Казахстана в Украине.

Как указали в ведомстве, автобус выехал из посольства Казахстана в Киеве. В его салоне находятся 24 наших соотечественника.

Напомним, ранее выехавшие из Украины казахстанцы рассказали, что им пришлось потратить сутки, чтобы преодолеть 90 километров из Киева до Львова.

Кроме того, за последние дни в Казахстан прибыли уже три авиарейса с соотечественниками, вернувшимися из Украины: первый самолет прибыл 28 февраля, второй - 1 марта, третий - в ночь на сегодня.

Также недавно мы сообщали, что казахстанцы собрали уже 150 млн тенге в рамках оказания гуманитарной помощи Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959347-esche-odin-avtobus-s-kazahstantsami-vyehal-iz-ukrainy-v-katovitse-video/