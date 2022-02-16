Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956455-tokaev-prinyal-posla-oae-v-kazahstane/