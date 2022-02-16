Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.
Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956455-tokaev-prinyal-posla-oae-v-kazahstane/