Токаев посетил Казанский Кремль (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Камиль Самигуллин. Фото: akorda.kz

Рабочий визит президента Казахстана в Российскую Федерацию продолжила поездка в Татарстан, сообщается на официальном сайте Акорды.

Программа визита главы государства в республику началась с посещения государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", где его сопровождал президент Татарстана.

Рустам Минниханов рассказал об уникальном историческом комплексе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Казанского Кремля Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор.

Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть "Кул Шариф". Фото: akorda.kz

Во время посещения мечети наряду с главой Татарстана казахстанского лидера сопровождал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, который прочитал молитву.

Касым-Жомарт Токаев, Рустам Минниханов и Камиль Самигуллин. Фото: akorda.kz

В ходе посещения Благовещенского собора Касым-Жомарт Токаев пригласил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла принять участие в предстоящем в текущем году в столице Казахстана съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Касым-Жомарт Токаев посетил Благовещенский собор. Фото: akorda.kz

Мечеть "Кул Шариф" построена в 2005 году в соответствии с указом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в память о знаменитом памятнике Казанского ханства – древней соборной мечети, существовавшей до второй половины XVI века, и названа в честь имама Кул Шарифа.

Касым-Жомарт Токаев и митрополит Кирилл. Фото: akorda.kz

Благовещенский собор основан в 1552 году по указу русского царя Ивана IV Грозного.

Накануне глава государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Президенты обсудили январские события, которые произошли в Казахстане.

После Токаев и Путин выступили на совместном брифинге для СМИ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, филиалы каких российских вузов планируется открыть в Казахстане.

Также глава государства встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Сегодня, 11 января, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил глава республики Рустам Минниханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955722-tokaev-posetil-kazanskiy-kreml/