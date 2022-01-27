Токаев: Мы не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с трудностями

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Индия" заявил, что другие страны не должны оставлять Афганистан наедине с его трудностями, передает корреспондент NUR.KZ.

"Несмотря на наши политические взгляды, личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и угрозой гуманитарного кризиса", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан отправляет в Афганистан продовольствие и медикаменты.

"Казахстан продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодически направляя туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.

Убежден, что безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии", - сказал глава Казахстана.

Напомним, что то ситуация в Афганистане ухудшалась по мере вывода из страны американских войск. Боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) начали открытое наступление и за короткий срок взяли под контроль большую часть территории государства. Некоторые провинции и города сдавались силам движения без боя.

Позже они вошли в столицу. 16 августа "Талибан" заявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Было сформировано новое правительство.

Эксперты предсказывали, что Афганистан может столкнуться с самым разрушительным голодом. Позже правительство Афганистана запросило международную помощь в предотвращении голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953351-tokaev-my-ne-dolzhny-ostavlyat-afganistan-i-ego-narod-naedine-s-trudnostyami/