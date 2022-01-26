Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Завтра, 27 января, президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите "Центральная Азия - Индия". Мероприятие, инициированное премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией", - написал Уали.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет принята декларация первого саммита "Центральная Азия - Индия".

Напомним, накануне Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия - Китай". Во время своего выступления президент отметил, что казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и стран Центральной Азии в дни, когда в стране шли беспорядки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953028-tokaev-primet-uchastie-v-pervom-v-istorii-sammite-tsentralnaya-aziya-indiya/