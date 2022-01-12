Мировые лидеры направили телеграммы соболезнования Токаеву

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Телеграммы соболезнования приходят на имя президента Казахстана в связи с трагическими событиями в стране, сообщается на официальном сайте Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования и сочувствия от мировых лидеров и представителей международных структур в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в Казахстане.

Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что в ключевой для государства момент Касым-Жомарт Токаев предпринял решительные и энергичные меры, оперативно взяв ситуацию под контроль.

"В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это! Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, против любых сил, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих «цветную революцию» в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству", – подчеркивается в телеграмме лидера Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана свои глубокие соболезнования и передал искренние слова сочувствия всем родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая мир в нашей стране.

"Хочу еще раз подтвердить нашу полную поддержку ваших решительных усилий по обеспечению мира и стабильности в братском Казахстане", – говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события в Казахстане. От имени народа Кыргызстана и от себя лично он выразил соболезнования главе нашего государства и народу страны.

"Исходя из многовековой исторической, духовной и культурной общности наших народов, основанной на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Кыргызстан всегда будет поддерживать Республику Казахстан как доброго, надежного соседа и стратегического партнера", – отмечается в телеграмме лидера Кыргызстана.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пишет, что организованная на нашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм.

"Очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", – пишет лидер Беларуси.

Слова сочувствия и поддержки также выразили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также Верховный Представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950850-mirovye-lidery-napravili-telegrammy-soboleznovaniya-tokaevu/