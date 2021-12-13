Токаев направил телеграмму соболезнования Байдену

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США Джозефу Байдену, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.

"От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования и симпатии семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениям климата", – говорится в телеграмме президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946702-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-baydenu/