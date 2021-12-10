"Вас будут душить, настраивая против Беларуси": Лукашенко обратился к Казахстану, России и другим странам ЕАЭС

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что располагает информацией касательно визитов представителей США и западных стран в МИДы стран ЕАЭС с целью подключить государства к давлению на Беларусь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что происходит в Беларуси, вы знаете - это входит в первый вопрос международной повестки дня. Нас это не радует, но вы должны понимать, что США и коллективный запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе", - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что очередной предлог для давления, который сейчас используется – беженцы.

"Мы пока в разной степени подвержены этому давлению, я имею в виду присутствующих глав государств, но этот процесс будет нарастать.

Мы обладаем информацией, что уже и в ваши МИДы пошли визитеры из западных стран и США, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь", - добавил Лукашенко.

По информации, которую озвучил белорусский лидер, пакеты санкций против страны применяются для "экономического давления с целью удушения Беларуси, смены власти и государственного строя".

"Я прежде всего благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку.

Еще раз подчеркиваю, образно говоря - вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны.

Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию запад не ограничится", - добавил Лукашенко.

Напомним, что также на заседании президент Токаев предложил странам ЕАЭС производить микрочипы и компьютерные элементы, а также назвал один из факторов, который помог бы восстановлению стран после пандемии.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946397-vas-budut-dushit-nastraivaya-protiv-belarusi-lukashenko-obratilsya-k-kazahstanu-rossii-i-drugim-stranam-eaes/