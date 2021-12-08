Назарбаев: Мы никогда не пойдем против Америки

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултана Назарбаева спросили о возможном использовании Казахстана для дестабилизации альянса между Китаем и Россией – интервьюер Оливер Стоун в эфире фильма "Qazaq: история золотого человека" предположил это, исходя из географического положения страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев, обсуждая нынешнюю политическую ситуацию в мире, заявил, что Китай и Россию не остановить санкциями, поскольку это самодостаточные страны.

Стоун возразил – он бы не стал недооценивать США, потому что "они всегда придумывают новые методы наказания".

"Никто даже не мог подумать, что в 2014 году США совершит такой ход на Украине. Никто не ожидал, что они вмешаются в дела Грузии, Беларуси, Осетии, Дагестана. Всегда есть новые способы, как наказать.

Это лишь мое воображение – если США смотрит на мировую карту, то это Россия, это Китай, а что это за огромное пространство здесь? Это Казахстан. Я смотрю на карту и вижу – вот же ключ к ответу.

Если мы сможем выбить из колеи эту страну, принести беспокойство и склонить ее на свою сторону вместе с Индией, мы проделаем большую работу по причинению вреда, и дестабилизируем альянс между Китаем и Россией", – заявил режиссер.

Назарбаев ответил, что таких шагов "еще не предпринимали, но разговор затевался".

"Я четко давал понять – посмотрите на карту. Вот здесь – 7500 км границы с Россией, а здесь 1600 км с Китаем, а вы находитесь от нас в 10000 км за океаном. И мой жизненный политический опыт показывает, как дружит Америка со странами – до тех пор, пока есть ваши интересы, потом – все", – заявил он.

Назарбаев добавил, что видел много примеров, когда поддерживающих политику Америки лидеров оставляли без помощи.

"Я хорошо знал Хосни Мубарака – 30 лет верно поддерживал политику Америки в своем регионе на Ближнем востоке. "Арабская весна", и кого привели вместо Мубарака? Братьев-мусульман.

Очень близок был Джеймс Бейкер с Шеварднадзе – Бейкер мне много раз говорил, что Шеварнадзе его близкий друг и брат. Ничего не сделали, чтобы в Грузии ему помочь. И таких примеров много, поэтому я честно скажу – мы на это не пойдем.

Но мы никогда не будем против Америки. Мы готовы торговать. Интересы Америки у нас представлены. Америка – самый крупный инвестор в Казахстане. Больше чем Китай и Россия", – заявил Назарбаев.

Напомним, также в этой серии фильма Назарбаев заявил о необходимости валютных реформ в мире – он считает, что "доллар не может держаться так долго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946012-nazarbaev-my-nikogda-ne-poydem-protiv-ameriki/