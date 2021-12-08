"Не может доллар держаться так долго": Назарбаев заявил, что валютной системе нужны реформы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев считает, что миру нужна реформа валютной системы – по его мнению, доллар не может «держаться так долго», об этом он заявил в эфире документального фильма «Qazaq: история золотого человека», передает корреспондент NUR.KZ.

Во время интервью в рамках фильма Назарбаева попросили высказать свое видение мира будущего – он заявил, что США могли бы привести другие страны в будущее без войны и с удобной финансовой системой.

«Были большие надежды у людей – после Второй мировой войны лидеры-победители договорились прекратить войны в истории человечества. Договорились создать ООН, Бреттон-Вудское соглашение по экономике, и сейчас я смотрю – все это рушится.

США как мощнейшее государство мира действительно могут вести мир в лучшее будущее без войны. Надо реформировать валютную систему мировую – не может один доллар бумажный держаться так долго, и не будут вечно молиться все», - заявил он.

Назарбаев добавил, что Россия и Китай сегодня уже ведут между собой торговлю в нацвалютах.

«Все стараются уходить от доллара, потому что он ни к чему не привязан. Боятся – вдруг печатный станок перестанет работать в Вашингтоне. Вот это сама Америка могла бы возглавить, пригласить всех и сказать - давайте придумаем для всех удобную финансовую систему», - заявил он.

Напомним, что в других сериях фильма Назарбаев высказался о Путине – он заявил, что президент России «не сдает друзей».

Также он рассказал, что для решения вопросов в Москве нужно было уметь пить алкогольные напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946004-ne-mozhet-dollar-derzhatsya-tak-dolgo-nazarbaev-zayavil-chto-valyutnoy-sisteme-nuzhny-reformy/