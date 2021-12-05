Байден обратился к Токаеву

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден направил на имя Касым-Жомарта Токаева телеграмму с поздравлением нашей страны с 30-летием независимости. Ее текст приводит МИД Казахстана на своем официальном сайте и в Telegram-канале.

"Я присоединяюсь к вам в праздновании 30-летия Казахстана как лидера за мир, стабильность и процветание в Центральной Азии и в мире", – пишет американский лидер.

По его мнению, дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новых глобальных вызовов во благо наших народов.

США высоко оценивают огромные усилия Казахстана по развитию региональной взаимосвязанности, экономическому процветанию и росту в регионах Центральной и Южной Азии.

"Соединенные Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнерства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека", – заявил президент США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945320-bayden-obratilsya-k-tokaevu/