Мирзиеев посетит Казахстан по приглашению Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Казахстан с государственным визитом, сообщил на своей официальной странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, визит намечен на 5-6 декабря текущего года. Мирзиеев посетит Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

"Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений", - написал Уали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945212-mirzieev-posetit-kazahstan-po-priglasheniyu-tokaeva/