Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану. Токаев подписал закон

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Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в соответствии с которым наша страна окажет безвозмездную военно-техническую помощь Таджикистану, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", – сообщили в Акорде, добавив, что текст закона публикуется в печати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945002-kazahstan-okazhet-voenno-tehnicheskuyu-pomosch-tadzhikistanu-tokaev-podpisal-zakon/