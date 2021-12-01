Путин - Назарбаеву: Трудно переоценить Ваш вклад в построение российско-казахстанских отношений

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: elbasy.kz

Президент Российской Федерации поздравил Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Казахстана. Поздравление российского лидера опубликовал официальный сайт Кремля.

"Уважаемый Нурсултан Абишевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 30-летия Вашей победы на первых всенародных выборах Президента Республики Казахстан.

Годы Вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под Вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах.

Искренне дорожу нашими добрыми отношениями и рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами. Желаю Вам доброго здоровья, долголетия, счастья, душевной бодрости и успехов", - говорится в письме Путина.

Напомним, ранее Елбасы поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944821-putin-nazarbaevu-trudno-pereotsenit-vash-vklad-v-postroenie-rossiysko-kazahstanskih-otnosheniy/