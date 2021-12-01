"Страна процветает во многом благодаря Вам": Лукашенко поздравил Назарбаева

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Фото: elbasy.kz

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

"Ваша активная созидательная деятельность на посту главы государства неразрывно связана с периодом становления суверенного Казахстана. Принятые Вами ответственные и продуманные решения сохранили единство нации, ее исторические и культурные ценности, способствовали успешному преобразованию политической системы, стремительному социально-экономическому развитию. Сегодня страна процветает во многом благодаря Вам, Первому Президенту Республики Казахстан", - отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства подчеркнул, что в Беларуси Нурсултана Назарбаева знают и высоко ценят как выдающегося политика мирового масштаба, который стоял у истоков формирования белорусско-казахстанских отношений, основанных на братской дружбе, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве.

Президент пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, новых достижений в служении Отечеству и долгих лет жизни в кругу любящей семьи и верных товарищей.

Напомним, сегодня в Казахстане празднуют День Первого Президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944808-strana-protsvetaet-vo-mnogom-blagodarya-vam-lukashenko-pozdravil-nazarbaeva/