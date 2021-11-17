Назарбаев встретился с экс-президентами Турции и Словении (фото)

Нурсултан Назарбаев встретился с Абдуллой Гюлем. Фото: elbasy.kz

Сегодня Первый Президент Казахстана после заседания «Астана клуба» провел ряд встреч, сообщается на официальном сайте Елбасы.

Так, стало известно, что Нурсултан Назарбаев встретился с экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем.

В ходе встречи Елбасы поблагодарил Гюля за активное участие в работе «Астана клуба».

"Вы хорошо выступили на заседании. Я поддерживаю Ваши идеи. В свое время мы много поработали над укреплением сотрудничества между двумя странами, развитием экономической интеграции. Сейчас эта работа продолжается", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев встретился с Абдуллой Гюлем. Фото: elbasy.kz

Отметив актуальность обсуждения вопросов глобальной повестки дня в рамках заседания «Астана клуба», Гюль подчеркнул важную роль Нурсултана Назарбаева в деле укрепления сотрудничества и безопасности на континенте «Большой Евразии».

Также сообщается, что Елбасы принял экс-президента Словении, президента Мадридского клуба Данило Тюрка.

Елбасы принял Данило Тюрка. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Тюрку за его участие в обсуждении актуальных проблем на площадке «Астана клуба».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно интеграционных процессов на евразийском континенте. В данном контексте была отмечена важность состоявшегося в столице Казахстана исторического саммита ОБСЕ в 2010 году.

Елбасы принял Данило Тюрка. Фото: elbasy.kz

Кроме этого, Первый Президент Казахстана встретился с председателем партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Елбасы встретился с Нино Бурджанадзе. Фото: elbasy.kz

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе сегодняшнего заседания «Астана клуба».

Кроме того, Елбасы и Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.

Елбасы встретился с Нино Бурджанадзе. Фото: elbasy.kz

Также Нурсултан Назарбаев встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом.

Нурсултан Назарбаев встретился с Рупертом Гудманом. Фото: elbasy.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по озвученным в ходе заседания «Астана клуба» темам, касающихся развития стран Евразии.

"Спасибо за Ваше участие в заседании «Астана клуба». Весьма приятно беседовать с Вами. За эти годы я выстроил очень хорошие отношения с Великобританией", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Гудман высоко оценил уровень организации и проведения заседания «Астана клуба» и выразил благодарность Елбасы за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы повестки дня.

Нурсултан Назарбаев встретился с Рупертом Гудманом. Фото: elbasy.kz

Как мы сообщали ранее, Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club 2021 заявил о важности консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане.

На этом же заседании Нурсултан Назарбаев рассказал о вызовах современности, а также предложил провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942692-nazarbaev-vstretilsya-s-eks-prezidentami-turtsii-i-slovenii-foto/