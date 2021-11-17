Назарбаев: Казахстан готов увеличить объемы поставок продовольствия в Афганистан

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Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club 2021 заявил о важности консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев сообщил, что Казахстан имеет большой потенциал, чтобы выступить важным центром в рамках консолидации международных усилий по стабилизации непростой ситуации в Афганистане.

При этом, он отметил, что Казахстан и до этого постоянно оказывал гуманитарную помощь этой стране.

"В августе этого года в Алматы был передислоцирован персонал миссии ООН по содействию Афганистану. В середине октября Афганистан посетила наша делегация, которая доставила 5 тыс. тонн казахстанской муки для афганского народа. ООН поддержало нашу инициативу создания международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану.

Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию возможностей Казахстана по оказанию гуманитарной помощи и восстановлении Афганистана. В этом контексте возрастает актуальность моей идеи по созданию в Алматы международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизмы ООН увеличить объемы поставок продовольствия афганскому народу", - резюмировал Елбасы.

По его словам, здесь должно активно действовать созданное в Казахстане агентство международного развития KazAID.

Напомним, на этом же заседании Нурсултан Назарбаев рассказал о вызовах современности, а также предложил провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942668-nazarbaev-kazahstan-gotov-uvelichit-obemy-postavok-prodovolstviya-v-afganistan/