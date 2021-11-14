Опубликован ролик об итогах визита Токаева в Турцию (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Акорда опубликовала видеоролик об итогах рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Стамбул на своей официальной странице в Facebook.

Глава государства 11 ноября прибыл с рабочим визитом в Стамбул.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В своем выступлении президент выразил искреннюю признательность своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи глав тюркоязычных государств и гостеприимство, оказанное на турецкой земле.

Ранее в Сети появились фото и видео поездки Токаева на Остров демократии и свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942084-opublikovan-rolik-ob-itogah-vizita-tokaeva-v-turtsiyu-video/