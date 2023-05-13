Токаев рассказал о любимой китайской еде в интервью CCTV (видео)

Касым-Жомарт Токаев и интервьюер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился, какие китайские блюда считает любимыми. Отрывок интервью опубликован в официальном Instagram-аккаунте Телерадиокомплекса президента.

В ходе интервью китайскому телеканалу CCTV Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о любимой китайской еде. Сам вопрос и ответ на него прозвучали на китайском языке.

"Какое ваше любимое китайское блюдо?" – спросил журналист президента.

Токаев ответил, что ему нравится блюдо сычуаньской кухни хуэйгожоу, утка по-пекински, а также острая лапша по-сычуаньски данданмиан.

Ведущий уточнил, ест ли казахстанский президент острое, на что глава государства ответил, что да, он любит острую еду.

Напомним, что вчера телеканал CCTV, который является основным вещателем на территории материкового Китая, показал интервью с президентом Казахстана.

В ходе беседы у главы государства спросили, куда он хочет привести Казахстан.

"Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", – заявил президент.

Кроме того, глава государства прокомментировал обеспокоенность некоторых людей по поводу сближения Китая и Центральной Азии.

"Наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной", – отмечал Токаев.

Также президент Казахстана ответил, почему он отвергает идею независимости Тайваня.

"Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе ООН, который необходимо соблюдать", – подчеркнул казахстанский лидер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2020377-tokaev-rasskazal-o-lyubimoy-kitayskoy-ede-v-intervyu-cctv-video/