"Эти вопросы касаются детей": Кошанов о ситуации с Жигули Дайрабаевым

Жигули Дайрабаев. Фото: facebook.com/Жигули Дайрабаев

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты высказался о не утихающем вокруг Жигули Дайрабаева скандале и требованиях казахстанцев, чтобы он отказался от мандата депутата, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, не смущает ли его тот факт, что в одной палате с ним находится человек, чьи дети осуждены условно за коррупцию.

"Чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет. Эти вопросы касаются детей, а не лично его. Так как депутат всегда находится на виду у общества, то и его дети, родственники тоже находятся под пристальным вниманием, "под микроскопом", – сообщил Ерлан Кошанов.

Он добавил, что в открытом обществе любой неверный шаг становится известным.

"Если депутат Дайрабаев нарушит закон, то решение должна принимать партия "Ауыл", – добавил спикер мажилиса.

На дополнительный вопрос журналистов о том, не страдает ли репутация мажилиса в данном случае, он заявил: "Я считаю, не страдает".

Напомним, в начале апреля стало известно, что сыновей Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники. Часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

В связи с этим журналисты поинтересовались, могут ли отозвать мандат депутата Дайрабаева из-за проступка его сыновей.

"Жигули Дайрабаев не будет сдавать мандат из-за приговора его сыновьям. Я выскажу позицию фракции: не можем его в чем-то винить", – ответил депутат Анас Баккожаев, член фракции партии "Ауыл".

Позже приговор, вынесенный его сыновьям, прокомментировал и сам Дайрабаев. Он выразил коллегам благодарность за поддержку и проявление сострадания. Также журналисты поинтересовались у него, сложит ли он свой мандат депутата, если его сыновья проиграют апелляцию. Мажилисмен ответил, что это покажет время.

В начале мая Жигули Дайрабаев рассказал, почему не попросил прощения у казахстанцев за действия своих сыновей. По словам мажилисмена, его дети сами ответят за себя и свои поступки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2019940-eti-voprosy-kasayutsya-detey-koshanov-o-situatsii-s-zhiguli-dayrabaevym/