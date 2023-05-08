Токаев возложил цветы к монументу, посвященному защитникам отечества (фото)

Касым-Жомарт Токаев возле монумента "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

В понедельник, 8 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана". Об этом сообщает Акорда в своем официальном Telegram-канале.

В ходе церемонии Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Церемония возложения цветов к монументу "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

После этого президентский оркестр исполнил государственный гимн, а рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Церемония возложения цветов к монументу "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Церемония возложения цветов к монументу "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Монумент "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Монумент "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

Церемония возложения цветов к монументу "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на церемонии близ монумента "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Описание монументу "Отан корғаушылар" (или "Отан Ана") приводит Республиканский туристский портал VisitKazakhstan.kz.

"На квадратном, приподнятом от земли гранитном основании стоит бронзовая стела. Центральная фигура монумента – женщина. Она держит золотую чашу – символ мира и процветания. Стела, состоящая из 101 колоса, символизирует единство всех наций, проживающих в Казахстане. На барельефе справа изображены советские воины, на левой стороне – казахские батыры, разгромившие джунгар. 24-метровый мемориал изготовлен из 63 тонн чистой карагандинской бронзы, также использовалась медь", – описывают мемориал авторы портала.

У подножья монументу горит вечный огонь. Вокруг монумента разбит парк.

Главная композиционная ось всего комплекса – парадная аллея, ведущая к монументу – представлена танцующими фонтанами в красочном световом оформлении.

Генподрядчик – ГКП "Горкоммунхоз", архитекторы: А. Бексултанов, Н. Конопольцев. Проект – ГКП "Астанагорпроект".

Открытие памятника состоялось 9 мая 2001 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2019774-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-monumentu-posvyaschennomu-zaschitnikam-otechestva/