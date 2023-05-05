Токаев примет участие в мероприятии ко Дню защитника Отечества

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 мая, примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В Акорде готовятся в к празднованию мероприятия, которое посвящено Дню защитника Отечества.

Пресс-служба президента Казахстана показала кадры подготовки военнослужащих к предстоящему событию, которое посетит Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в предстоящие выходные в Казахстане будут праздноваться два государственных праздника: День защитника Отечества – 7 мая, День Победы – 9 мая. В связи с этим казахстанцы будут отдыхать четыре дня – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.

Между тем в Казахстане в этом году решили не проводить военный парад в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в целях экономии. Как сообщили в Минобороны, сейчас проводятся военно-патриотические мероприятия и чествование особо отличившихся военнослужащих. Также проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в СМИ.

Также сообщалось, что президент примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. Так, сегодня, 5 мая, президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане –почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2019529-tokaev-primet-uchastie-v-meropriyatii-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva/