Обеспечить принудительный возврат заложенных в банках земель предложил депутат

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Депутат Бахытжан Базарбек на пленарном заседании мажилиса рассказал, как можно решить проблему нехватки земель в селах, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахытжан Базарбек в своем запросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра и генпрокурора Берика Асылова раскритиковал действия властей касательно банков.

"Сколько раз мы спасали банки за 30 лет? Когда мы перестанем спасать банки олигархов и высокопоставленных лиц деньгами из государственной казны?

От голода и безработицы надо защищать людей, а не банки. Один из способов сделать это – вернуть заложенные в банках земли сельскохозяйственного назначения", – отметил он.

Ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, он сообщил, что банки второго уровня и финансовые учреждения имеют в залоге 2 млн га и 3,9 тыс. сельскохозяйственных угодий.

"Сами банки и финансовые организации ими не пользуются и не спешат возвращать эти земли в государственную собственность… Большинство людей спустя 5-10 лет узнали, что их земли были незаконно заложены в банк, а остальные об этом не знают…

Народный гнев растет день ото дня. Пришло время сделать настоящий шаг. Нам нужно начать настоящую земельную реформу и позаботиться о земле, находящейся в собственности банков второго уровня и финансовых учреждений. Мы не должны забывать, что это еще и земля людей", – отметил он.

Для решения проблемы он предлагает объявить до 2025 года по всей стране земельную амнистию.

"Должен быть принят госпроект, который предусматривает возврат дольщикам заложенных в банках земель… Во-вторых, необходимо обеспечить принудительный возврат 2 млн га земли, принадлежащей коммерческим банкам, в государственную собственность в соответствии со статьями 92-94 Земельного Кодекса.

В-третьих, введение моратория на залог прав землепользования граждан, состоящих из условных земельных долей, в банках второго уровня и финансовых организациях", – предложил депутат.

Он заявил, что пора думать о народе.

"Пора подумать о народе, а не кормить банки и стоящих за ним олигархов, которые 30 лет высасывали народную казну. Давайте не будем оставлять жителей деревни в трудной ситуации", – добавил депутат.

Возврат земель в Казахстане

В Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Соответствующая рабочая комиссия была сформирована по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

В июле прошлого года Министерство сельского хозяйства сообщило, что за прошедшие шесть месяцев 2022 года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель.

В ноябре 25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области.

Наряду с этим стало известно, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге.

В феврале государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце марта стало известно, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2019209-obespechit-prinuditelnyy-vozvrat-zalozhennyh-v-bankah-zemel-predlozhil-deputat/