Президент Токаев вышел на субботник (фото)

Касым-Жомарт Токаев на субботнике. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике, организованном в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" в Линейном парке столицы, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Президент принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке вместе с волонтерами и студентами.

"Казахстан - наш общий дом, мы должны соблюдать в нем порядок. Нужно высаживать деревья, содержать улицы в чистоте. Это наш гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.

Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства Астаны.

По словам акима столицы Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников.

Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент Казахстана отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.

По информации официального сайта столичного акимата, весенний экологический месячник "Жасыл Астана" будет проходить в городе с 8 апреля по 6 мая.

В рамках мероприятия проведут санитарную очистку, очистку сетей ливневой и арычно-лотковой канализации, уборку улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборку территорий, прилегающих к объектам торговли, мероприятия по устройству площадей газонов и цветников, ликвидацию несанкционированных свалок и загрязненных участков.

Планируется высадить более 10 тысяч зеленых насаждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2018774-prezident-tokaev-vyshel-na-subbotnik-foto/