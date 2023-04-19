Совещание в правительстве с участием Токаева в фотографиях: как это было

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны. На официальном сайте Акорды опубликовали фото с мероприятия.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии приняли участие премьер-министр, председатели сената и мажилиса парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций, а также председатели комитетов палат парламента, областных и районных маслихатов.

Президент говорит на расширенном совещании. Фото: akorda.kz

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Женис Касымбек. Фото: akorda.kz

Расширенное совещание. Фото: akorda.kz

В своем выступлении глава государства отметил, что политические реформы открыли новый этап развития Казахстана и заложили прочный фундамент для структурных преобразований в экономике.

"Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность перед народом Казахстана. Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Нельзя ограничиваться только решением повседневных операционных вопросов, вы должны стать государственниками-реформаторами.

Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Речь идет об увеличении доходов населения, создании комфортной для проживания среды, обеспечении безопасности, расширении возможностей для всестороннего развития людей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, стратегической задачей является системная диверсификация экономики. Казахстан как нефтегазовая страна должен адаптироваться к новым геоэкономическим реалиям.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Расширенное совещание. Фото: akorda.kz

Алтай Кульгинов. Фото: akorda.kz

Президент обозначил перед правительством и исполнительными органами ряд задач по недопущению роста цен на продовольственные товары, развитию агропромышленного комплекса, наращиванию собственного производства, повышению реальных доходов граждан, проведению взвешенной макроэкономической политики, демонополизации экономики, переформатированию работы по дальнейшему развитию инфраструктуры, обеспечению доступа граждан к качественной медицине и образованию, созданию продуктивных рабочих мест, а также совершенствованию государственного управления.

Присутствующие на расширенном совещании. Фото: akorda.kz

В ходе совещания выступили премьер-министр Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов, аким Астаны Женис Касымбек, аким области Абай Нурлан Уранхаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, председатель маслихата Карагандинской области Нуркен Кобжанов, председатель маслихата Жетысуской области Гульнар Тойлыбаева.

Расширенное совещание. Фото: akorda.kz

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомиться здесь.

Присутствующие на совещании. Фото: akorda.kz

Расширенное совещание. Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2017421-soveschanie-v-pravitelstve-s-uchastiem-tokaeva-v-fotografiyah-kak-eto-bylo/