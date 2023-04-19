"Не более чем бредни": Ахметов высказался о слухах о владении землей близ Усть-Каменогорска

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким ВКО в кулуарах на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что владеет землями вокруг Усть-Каменогорска, передает корреспондент NUR.KZ.

"Один депутат сказал, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит мне. Это не более чем бредни, я бы сказал так. Ничем не подтвержденные. Поэтому моя пресс-служба, комитет земельных отношений дали на этот вопрос исчерпывающий ответ", – заявил Ахметов.

Напомним, в конце прошлого года депутат мажилиса раскритиковал министра сельского хозяйства и заявил, что тот не назвал во время доклада ни одной фамилии владельца земель в Казахстане.

Депутат Берик Дюсембинов тогда заявил, что земли принадлежат акимам, но говорить об этом якобы все боятся.

Позже в кулуарах глава МСХ Ербол Карашукеев отмечал, что в 2022 году государству вернули 5,2 миллиона гектаров. В основном эти земли были сформированы, по его словам, за счет крупных участков, которые не были должным образом эффективно использованы.

"Мы вернули эти участки, в резерв государства они перешли. Коллеги из Минцифры готовят интерактивную карту, по готовности вы увидите, откуда, в каких областях эти земли вернули.

Пофамильно я вам не скажу. Внутри по персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Там есть большие участки. Конечно, они принадлежали не простым людям.

Я абсолютно не боюсь (называть фамилии – прим. ред.). Там в списке не 10 человек – там тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это не маленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня нет на руках этого списка", – подчеркивал глава МСХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2017405-ne-bolee-chem-bredni-ahmetov-vyskazalsya-o-sluhah-o-vladenii-zemley-bliz-ust-kamenogorska/