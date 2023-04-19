Токаев: Поток обращений на имя президента вырос в два раза за три года

Заседание под председательством Токаева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на заседании в Доме правительств заявил, что поток обращений на имя президента продолжает расти, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"У каждого региона есть своя специфика и "болевые точки". К сожалению, зная о своих проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять своевременное решение.

Только с начала года в общественной приемной администрации президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя президента за последние три года вырос в два раза", – сказал Токаев.

Также глава государства отметил, что сегодня администрацией совместно с правительством готовится к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами.

"Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах.

Качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить правительство. Методологию и контроль возлагаю на администрацию президента", – добавил он.

Какие обращения поступают Токаеву от казахстанцев

Напомним, весной прошлого года казахстанские медики после убийства гастроэнтеролога Юрия Шумкова обратились с петицией к главе государства, заявив, что они превратились в мишень для преступников.

В сентябре к Касым-Жомарту Токаеву во время поездки в Костанайскую область с личной проблемой обратился местный житель. Мужчина рассказал президенту, что сотрудники акимата подделали подписи на документах, на основании которых суды вынесли решения, и он потерял дом своего дедушки.

А на этой неделе жительница Усть-Каменогорска записала видеообращение к президенту Казахстана и ко всем компетентным органам. Женщина обвинила воспитателя в избиении ее 16-летней дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2017378-tokaev-potok-obrascheniy-na-imya-prezidenta-vyros-v-dva-raza-za-tri-goda/