"Шустрый малый": щенок тазы, подаренный Токаеву, подрос (фото, видео)

Щенок Наурыз. Фото: t.me/bort_01

В марте этого года президенту Касым-Жомарту Токаеву подарили полуторамесячного щенка породы тазы по кличке Наурыз. Фото подросшего Наурыза опубликовали в Telegram-канале "Борт №1".

21 марта разводчик чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту Касым-Жомарту Токаеву щенка тазы по кличке Наурыз. Ему на тот момент было полтора месяца.

Президент тогда отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

"Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и тобет на международной арене", – сказал глава государства.

Сегодня появились фотографии подросшего Наурыза.

"Это уже не тот дрожащий комочек в корзинке, а шустрый малый, за которым нужен глаз да глаз. Мы обязательно покажем первую охоту Наурыза, его успехи и взросление.

Кто знает, быть может, он когда-нибудь возьмет Акорду под свою личную охрану?" – задались вопросом авторы публикации.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

Позже стало известно, что в стране разработают закон о сохранении данных пород собак.

В конце ноября депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли соответствующий законопроект. Для реализации его норм, как сообщалось, потребуется 1,4 млрд тенге.

Закон, направленный на сохранение и воспроизводство казахских пород собак, президент Касым-Жомарт Токаев подписал 3 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2015905-shustryy-malyy-v-akorde-pokazali-schenka-tazy-kotorogo-podarili-tokaevu-foto/